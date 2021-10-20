احدث الأخبار

أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض
منطقة الرياض
 المملكة تقود حراك العالم في “التغير المناخي” بالمبادرة “الخضراء”.. خطط ودعوات لرؤساء الدول لتغيير وجه الأرض
أبرز المواد
 هل يجب سداد المخالفات للإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة؟.. المرور يوضح
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق
المناطق
 فلكية جدة ترصد اكتمال القمر بدراً… اليوم
أبرز المواد
 بإجراءات احترازية.. عودة 26 ألف طالب لتحفيظ القرآن حضوريًا في القصيم
أبرز المواد
 إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق
المنطقة الشرقية
 وزير العدل يوجه بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم
أبرز المواد
 رسميًا.. أبوظبي تستضيف مونديال الأندية 2021 للمرة الخامسة في تاريخها
أبرز المواد
 “البيئة”: ترقيم أكثر من 212 ألف رأس من الإبل خلال 12 شهراً
محليات
 إدارة نيوكاسل تقترب من إقناع زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة
أبرز المواد
 البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيا تجاه جيزان
أبرز المواد
أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض

أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض

منطقة الرياض
المملكة تقود حراك العالم في “التغير المناخي” بالمبادرة “الخضراء”.. خطط ودعوات لرؤساء الدول لتغيير وجه الأرض

المملكة تقود حراك العالم في “التغير المناخي” بالمبادرة “الخضراء”.. خطط ودعوات لرؤساء الدول لتغيير وجه الأرض

أبرز المواد
هل يجب سداد المخالفات للإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة؟.. المرور يوضح

هل يجب سداد المخالفات للإبلاغ عن فقدان لوحة السيارة؟.. المرور يوضح

أبرز المواد
أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق

أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق

المناطق

أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض

أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض
أمير منطقة الرياض بالنيابة
http://almnatiq.net/?p=1051074
المناطق - الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة والتهيئة العالية وضمان السلامة والانسيابية خلال انطلاقة موسم الرياض 2021.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً بمكتبه في قصر الحكم اليوم، لمتابعة استعدادات وجاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة موسم الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة ومدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان.

 

 

 

روابط ذات صلة

المملكة تقود حراك العالم في “التغير المناخي” بالمبادرة “الخضراء”.. خطط ودعوات لرؤساء الدول لتغيير وجه الأرض

المملكة تقود حراك العالم في “التغير المناخي” بالمبادرة “الخضراء”.. خطط ودعوات لرؤساء الدول لتغيير وجه الأرض
أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق

أمانة الأحساء تواصل تنفيذ أعمال مشروع تحسين وتطوير محاور الطرق
إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق

إمارة المنطقة الشرقية تستعرض مبادراتها في الملتقى الأول لإمارات المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*