أمير الرياض بالنيابة يؤكد أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة خلال انطلاق موسم الرياض

المناطق - الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة على أهمية التنسيق والمتابعة المباشرة والتهيئة العالية وضمان السلامة والانسيابية خلال انطلاقة موسم الرياض 2021.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً بمكتبه في قصر الحكم اليوم، لمتابعة استعدادات وجاهزية الجهات الأمنية والمرورية والخدمية لانطلاقة موسم الرياض، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة ومدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومدير مرور المنطقة اللواء سلطان بن مشنان السهلي ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان.