ما حكم دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج؟.. الشيخ سعد الشثري يجيب (فيديو)

محررو المناطق:

قال الشيخ سعد الشثري، إن الزكاة التي يدفعها الإنسان لأخيه يشترط فيها ألا يكون الدافع مما يرث المدفوع له لو قدر موته، لأن الإنسان الذي يرث شخص يجب عليه أن يصرف عليه من حر ماله متى كان محتاجًا لقوله تعالى: “وعلى الوارث مثل ذلك”.

وأضاف “الشثري” خلال حديثه لبرنامج “فتاوى”: “إذا كنت سترثه بعد وفاته يجب عليك أن تدفع له من حر مالك متى كان محتاجًا”، أما إذا كنت لن ترثه لوجود والد أو اخوة رجال فيجوز أن تدفع له من زكاتك ما يعينه على الزواج”.