احدث الأخبار

المملكة تعرب عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إدانة هجمات ‏الحوثي الإرهابية تجاه المدن السعودية
أبرز المواد
 الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة
أبرز المواد
 طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر
المناطق
 رئيس السعودية للصناعات العسكرية: هناك اهتمام عالمي بالدخول للسوق المحلي
أبرز المواد
 مصادر: “التعليم” تصدر تعميم مهم بشأن المكافآت والإعلانات الطلابية
أبرز المواد
 هل يجوز لعاملة منزلية العمل لدى آخر بعد إجراء خروج نهائي؟.. الجوازات تجيب
محليات
 “بلدي الرياض” يتابع معالجات ارتفاع منسوب المياه السطحية في عدد من الأحياء
المناطق
 بـ 66.3 ألف دولار.. “بيتكوين” تسجل أعلى سعر في تاريخها
أبرز المواد
 مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بمحافظة شبوة
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات موسم الرياض
محليات
 “جاهز” يربط بين العملاء والمتاجر ومندوبي التوصيل في 47 مدينة بتقنية مبتكرة
منوعات
المملكة تعرب عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إدانة هجمات ‏الحوثي الإرهابية تجاه المدن السعودية

المملكة تعرب عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إدانة هجمات ‏الحوثي الإرهابية تجاه المدن السعودية

أبرز المواد
الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة

الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة

أبرز المواد
طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض

طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر

جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر

المناطق

رئيس السعودية للصناعات العسكرية: هناك اهتمام عالمي بالدخول للسوق المحلي

رئيس السعودية للصناعات العسكرية: هناك اهتمام عالمي بالدخول للسوق المحلي
رئيس السعودية للصناعات العسكرية:
http://almnatiq.net/?p=1051084
محررو المناطق:

قال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن هناك اهتمام لدى الشركات العالمية في الدخول للسوق المحلي.

وأضاف “أبو خالد” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء: “جميع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأنظمة العسكرية مهتمون في الدخول للسوق المحلي، إلا أن الموضوع الآن أصبح مختلفًا حيث كانوا في الماضي يصنعون الأنظمة العسكرية بالكامل في بلادهم، إلا أنه أصبح الآن الجميع يعرفون أن هناك شرط أساسي وهو توطين الصناعات العسكرية “.

روابط ذات صلة

الصناعات العسكرية.. خطوات متسارعة نحو التوطين

الصناعات العسكرية.. خطوات متسارعة نحو التوطين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*