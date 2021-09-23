رئيس السعودية للصناعات العسكرية: هناك اهتمام عالمي بالدخول للسوق المحلي

محررو المناطق:

قال المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن هناك اهتمام لدى الشركات العالمية في الدخول للسوق المحلي.

وأضاف “أبو خالد” خلال حديثه لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء: “جميع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأنظمة العسكرية مهتمون في الدخول للسوق المحلي، إلا أن الموضوع الآن أصبح مختلفًا حيث كانوا في الماضي يصنعون الأنظمة العسكرية بالكامل في بلادهم، إلا أنه أصبح الآن الجميع يعرفون أن هناك شرط أساسي وهو توطين الصناعات العسكرية “.