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“بلدي الرياض” يتابع معالجات ارتفاع منسوب المياه السطحية في عدد من الأحياء

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“بلدي الرياض” يتابع معالجات ارتفاع منسوب المياه السطحية في عدد من الأحياء

“بلدي الرياض” يتابع معالجات ارتفاع منسوب المياه السطحية في عدد من الأحياء
http://almnatiq.net/?p=1051120

تابع المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض شكاوى عدد من أهالي أحياء الرياض، وهي: (النرجس، والعارض، ومخطط المزيني) من ارتفاع منسوب المياه السطحية، إضافة إلى تسرب المياه في شارع الوراد المؤدي لوادي نمار، وتابع مع الهيئة الملكية بالرياض لمعالجة هذه الموضوعات، والتي أبدت تجاوباً مشكوراً تجاه ما رفعه المجلس البلدية، وتشير إفادة الهيئة بشأن الشكاوى الواردة بشأن ارتفاع منسوب المياه الأرضية في مدينة الرياض عامة، يعود ظهورها لما يصاحب التطوير العمراني من تسربات من شبكات مياه الشرب، ومياه الأمطار، وكذلك الفائض من مياه الري، إضافة إلى طفوحات البيارات في المناطق التي لا تتوفر بها خدمة شبكات الصرف الصحي.

وفي حالة حي النرجس وحي العارض شمال الرياض فقد بينت دراسات الهيئة ضرورة تنفيذ خدمة الصرف الصحي وتنفيذ شبكات تصريف السيول بالإضافة لشبكات خفض منسوب المياه الأرضية فيها للسيطرة على المشكلة، وقد قامت الهيئة الملكية بتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه الأرضية بالحيين بطول ١٩كم. إضافة إلى وجود مشاريع مستقبلية بالحيين لهذا الغرض بانتظار تنفيذها حال توفر الاعتمادات المالية.

وأما بخصوص مخطط المزيني في نطاق بلدية الشفاء، فقد بينت دراسات الهيئة أن الحل يكمن في ضرورة تنفيذ خدمة الصرف الصحي، كما يتطلب فتح مجرى الشعيب الذي تم ردم أجزاء منه حيث يمثل الشعيب مصرف طبيعي لمناطق من أحياء الحزم وعكاظ وديراب وأحد والمروة. وأوصى المجلس بناء على هذه الإفادة بمخاطبة أمانة الرياض لبيان ما تم حيال فتح مجرى الشعيب في مخطط المزيني.

وحول تسرب المياه من أحد المباني المهجورة على شارع الوراد المؤدي إلى وادي نمار، أفادت الهيئة بزيارة المختصين للموقع، واتضح وجود تدفقات مياه قادمة إلى وادي نمار من عبارة سيول تم تنفيذها من قبل الأمانة، وقد جرى مخاطبة الأمانة بهذا الخصوص.

وبناء على ما ورد من الهيئة الملكية، فقد أوصى المجلس بمتابعة الأمانة للإفادة حيال الملاحظات المتعلقة باختصاصاتها في هذا الشأن.

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