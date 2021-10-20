جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر

المناطق - الرياض:

كرّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم, الفائزات بجائزة نورة للأستاذ الجامعي المؤثر بدورتها الأولى للعام الجامعي 1442 هـ، وذلك في مركز المؤتمرات بالقاعة الزرقاء.

وبدأ حفل التكريم بعرض تعريفي عن الجائزة، ثم ألقت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، كلمة أكدت فيها ضرورة المعلم المؤثر الذي يأخذ على عاتقه أنْ يكون قائدًا محبًا، محفزًا، ملهمًا، في رحلة التعليم، فهو الأساس الذي يعاد به إنتاج الثقافة، وتأطير الهوية، وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام في التنمية الشاملة .

عقب ذلك ألقت عميدة عمادة التطوير الأكاديمي، الدكتورة آلاء بنت صالح اللحيدان، كلمة أوضحت فيها أنّ الجائزة تعتمد على معيار واحد وهو التأثيرالإيجابي في الطالبات في أثناء مسيرتهن العلمية، وآلية واحدة للترشيح وهي أصوات الطالبات لاختيار الأستاذات الأكثر تأثيراً في كل كلية ومعهد بالجامعة.

وفي ختام الحفل كرّمت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية (20) فائزة من أعضاء هيئة التدريس، اللاتي حصلن على أعلى نسبة تصويت من الطالبات البالغ عددهن ما يقارب (5000) طالبة.