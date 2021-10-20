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طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض

طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض

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جامعة الأميرة نورة تكرّم 20 فائزة بجائزة الأستاذ الجامعي المؤثِّر

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طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض

طائرات “الدرونز” ترسم صورة خادم الحرمين وولي العهد في سماء الرياض
http://almnatiq.net/?p=1051140
المناطق - الرياض:

قامت طائرات “الدرونز” برسم صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سماء “الرياض” خلال فعاليات افتتاح موسم الرياض.

و أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ انطلاق فعليات موسم الرياض مساء اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع “تويتر” مقطع فيديو لكلمة المستشار “آل الشيخ”، معلناً بداية فعليات الموسم.

وفي المقابل تفاعل الجمهور مع كلمة المستشار “آل الشيخ” ، بالتعبير عن فرحتهم ، حيث أطلقوا صيحات فرح لبداية الموسم.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية فعاليات الموسم، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

 

 

 

 

 

 

 

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