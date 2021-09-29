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بعد إطلاق النسخة الثانية.. تعرف على شروط وطريقة التسجيل في مسابقة جامعة الملك خالد للخط العربي

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بعد إطلاق النسخة الثانية.. تعرف على شروط وطريقة التسجيل في مسابقة جامعة الملك خالد للخط العربي

بعد إطلاق النسخة الثانية.. تعرف على شروط وطريقة التسجيل في مسابقة جامعة الملك خالد للخط العربي
http://almnatiq.net/?p=1051144
المناطق - الرياض:

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دوليًا، وذلك بهدف الاعتزاز باللغة العربية، مع المحافظة على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته عند أجيال المستقبل، ولأجل أن تكون المملكة عاصمة للخط العربي، بالتزامن مع عام الخط العربي 2021.

وتستهدف النسخة الثانية من المسابقة شريحة أوسع من نسختها في الموسم الأول، وذلك من خلال إتاحة المشاركة لكل المهتمين بالخط العربي ومجالاته من مختلف دول العالم، للتنافس في 4 خطوط تشمل خط الثلث بنوعيه العادي والجلي، إضافة إلى الخط الكوفي، والخط الديواني الجلي .

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اهتمام الجامعة بهذه المسابقة، لما يمثله الخط العربي وفنونه من أهمية في عكس ثقافة العرب وعراقتها لدى شعوب العالم أجمع، إضافة إلى شرف كتابة المصاحف الشريفة بفنون الخط العربي، داعيًا كل المهتمين إلى المشاركة في منافسات هذه المسابقة لصقل مواهبهم وإبراز فنونهم .

فيما كشف المشرف العام على المسابقة الدكتور أحمد الزاملي، أن لجنة تحكيم المسابقة تضم نخبة من المتخصصين في الخط العربي وفنونه ، حيث تبلغ جوائز المسابقة 200 ألف ريال تُوزع على ثلاثة مراكز فائزة في 4 خطوط حُدِّدَت مسبقًا، ويمكن التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://calligraphy.kku.edu.sa/ .

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