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الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة

الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة

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الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة

الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1051153
المناطق - الرياض:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ 41 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.


وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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