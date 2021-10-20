الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة

محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع “تويتر” مقطع فيديو توعوي للتأكيد على أهمية القيام بالفحوصات الدورية من أجل اكتشاف الحالات الصحية في عمر مُبكر، الأمر الذي يُساعد الطبيب على اتخاذ القرار السريع والسليم، والحد من مخاطر الأمراض المختلفة.

وكتب الحساب في تغريدة اليوم الأربعاء: “معرفة التاريخ الطبي، واكتشاف الحالات الصحية في عمر مُبكر، يُساعد الطبيب على اتخاذ القرار السريع والسليم، فاحرص بالالتزام بالفحوصات الدورية لعيني طفلك لتكون مطمئنًا على مستقبله بإذن الله”.

معرفة التاريخ الطبي، واكتشاف الحالات الصحية في عمر مُبكر، يُساعد الطبيب على اتخاذ القرار السريع والسليم، فاحرص بالالتزام بالفحوصات الدورية لعيني طفلك لتكون مطمئنًا على مستقبله بإذن الله. pic.twitter.com/BRdDl1mFAC — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 20, 2021

وتناول الفيديو الذي حمل شعار “عش بصحة” أسرة تتحدث عن عدم الاهتمام بقلة تركيز أحد الأبناء والتأخر في التحرك بفحص الطفل الذي اكتشف لاحقًا أن لديه مشكلة في النظر تستوجب تدخل طبي، وبعد عرض الطفل أحمد على الطبيب تمكن الطفل من استعادة صحته وعافيته وتركيزه في دروسه.