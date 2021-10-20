المرصد السوري: دوي انفجارات في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضد “داعش “جنوب شرقي سوريا

المناطق - وكالات:

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارًا أمنيًا لجيش مغاوير الثورة، اليوم، في منطقة 155 كيلو متر مربع قرب قاعدة التنف التابعة لـ”التحالف الدولي” والتي تتمركز بها قوات بريطانية، عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عدة انفجارات دوت في القاعدة العسكرية التابعة لـ”التحالف الدولي”، نتيجة قصف مجهول يرجح بأنه من طائرات مسيرة، لايعلم ما إذا كانت لخلايا تنظيم “داعش” أو ميليشيات تابعة لإيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأكدت المصادر للمرصد السوري، أن قوات “التحالف الدولي” وعناصر جيش المغاوير انتشروا في محيط قاعدة التنف، تزامنًا مع وصول معلومات عن استهداف مقر التنف بطائرات مسيرة، فيما أفرغ الفصيل المسلح المقر من الآليات لنقله إلى نقاط أخرى تم تجهيزها مع نقاط طبية متنقلة.

والجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه للقاعدة العسكرية.