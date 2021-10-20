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هل خل التفاح يعالج “ارتجاع المريء” ؟.. طبيب يجيب

هل خل التفاح يعالج “ارتجاع المريء” ؟.. طبيب يجيب
خل التفاح
http://almnatiq.net/?p=1051184
محررو المناطق:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى علاقة خل التفاح بعلاج ارتجاع المريء.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن خل التفاح عبارة عن حمض ولم يثبت علميًا فعاليته في علاج الارتجاع.

ونصح  من يعاني من الحرقان بالحد من تناول الأطعمة الحمضية لأنها تزيد من الارتجاع.

 

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