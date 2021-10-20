هل خل التفاح يعالج “ارتجاع المريء” ؟.. طبيب يجيب

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى علاقة خل التفاح بعلاج ارتجاع المريء.
وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن خل التفاح عبارة عن حمض ولم يثبت علميًا فعاليته في علاج الارتجاع.
ونصح من يعاني من الحرقان بالحد من تناول الأطعمة الحمضية لأنها تزيد من الارتجاع.
هل #خل_التفاح مفيد لإرتجاع المريء؟
الجواب: خل التفاع عبارة عن حمض ولم يثبت علميًا فعالية في علاج الارتجاع، ويُنصح من يعاني من الحرقان بالحد من تناول الأطعمة الحمضية لانها تزيد من الارتجاع.
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) October 20, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق