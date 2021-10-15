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“الحصيني” يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

“الحصيني” يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة
الطقس في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1051198
محررو المناطق:

توقَّع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة طقس حار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن يميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية.

كما توقع “الحصيني” أن تتأثر أجواء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان بطقس حار نهاراً ومعتدل فجراً.

‏وقال “الحصيني”: “هبات الرياح المتوقعة يوم غد الخميس 1443/3/15هـ ستكون رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على الساحل الشرقي، ونجران، وشرق مرتفعات مكة والباحة وعسير، بينما ستكون الرياح يوم الجمعة 1443/3/16هـ متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة ونجران والشرقية والجوف وجنوب تبوك”.

وقال “الحصيني” عبر حسابه في تويتر: ‏”اكشتوا في الليل، واحرصوا على الأذكار، وأنصح بملابس خريفية بعد الساعة “10” ليلًا خارج المدن والاستراحات، ‏قال تعالى: “وَهُوَ الَّذِى يُنَزّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ”، اللهم أغثنا”.

وأضاف: “هبات الرياح المتوقعة يوم السبت 1443/3/17هـ معظمها متوسطة على أجزاء من مناطق مكة، والقصيم، وجنوب تبوك، وأقصى غرب منطقة الرياض، إلا أن يصرفها الله”.

واختتم “الحصيني” متوقعًا نهاية هذا الشهر حالة ممطرة -إن شاء الله- على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة من المتوقع أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى والتغيير وارد؛ لأنها توقعات، طالبًا الإكثار من الاستغفار لعل الله يرحمنا.

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