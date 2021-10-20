بيان عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة

المناطق - وكالات:

أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي تشنها ميلشيا الحوثي الإرهابية المتزايدة على مطار أبها الدولي، عبر طائرات مسيرة حوثية مفخخة.

وأوضح مجلس الأمن في بيان له أنه يدين تهديد الحوثين للملاحة في البحر الأحمر، مطالبًا بوقف فوري للنار على مستوى كل اليمن.

كما طالب مجلس الأمن بخفض التصعيد في مأرب، إضافة إلى تعاون جميع الأطراف مع المبعوث الأممي لليمن بدون شروط مسبقة.

وكانت المملكة قد أعربت عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، التي سلمها معالي مندوب ‏المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏