مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن

المناطق - وكالات:

أعلن مجلس الأمن الدولي عن ترحيبه ودعمه لمبادرة المملكة، لإنهاء الحرب في اليمن، فيما أعرب عن دعمه الكامل لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان استهداف مطار الملك عبد الله، ومطار أبها المدني جنوبي المملكة، بطائرات مسيرة مفخخة، بالإضافة إلى استهداف السفن التجارية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تهدد حركة الملاحة في تلك المنطقة.

وأوضح مجلس الأمن في بيان له أنه يدين تهديد الحوثين للملاحة في البحر الأحمر، و يطالب بوقف فوري للنار على مستوى كل اليمن ، كما طالب مجلس الأمن بخفض التصعيد في مأرب.