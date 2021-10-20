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مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن

مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن
مجلس الأمن
http://almnatiq.net/?p=1051213
المناطق - وكالات:

أعلن مجلس الأمن الدولي عن ترحيبه ودعمه  لمبادرة المملكة، لإنهاء الحرب في اليمن، فيما أعرب عن دعمه الكامل لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان استهداف مطار الملك عبد الله، ومطار أبها المدني جنوبي المملكة، بطائرات مسيرة مفخخة، بالإضافة إلى استهداف السفن التجارية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تهدد حركة الملاحة في تلك المنطقة.

وأوضح مجلس الأمن  في بيان له أنه يدين تهديد الحوثين للملاحة في البحر الأحمر، و يطالب بوقف فوري للنار على مستوى كل اليمن ، كما طالب مجلس الأمن بخفض التصعيد في مأرب.

 

وشدد مجلس الأمن الدولي في بيانه، على ضرورة عدم التصعيد في اليمن، وإنهاء التصعيد الحوثي في مأرب مندداً باستغلال الأطفال من قبل الحوثيين في الصراع.

وكانت المملكة العربية السعودية أبدت أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، التي سلمها معالي مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏

وأوضح السفير المعلمي، أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ ‏والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، ‏وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة ‏والأعراف والقوانين الدولية.‏

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