احدث الأخبار

بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية
المناطق
 7 أنواع من الفيتامينات تقضي على الاكتئاب.. تعرف عليها
أبرز المواد
 مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن
أبرز المواد
 “الحصيني” يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة
أبرز المواد
 بيان عاجل لمجلس الأمن بشأن الهجمات الإرهابية الحوثية على المملكة
أبرز المواد
 هل خل التفاح يعالج “ارتجاع المريء” ؟.. طبيب يجيب
أبرز المواد
 بمشاركة 1400 متطوع.. حملة موسعة لمعالجة التشوه البصري بمحافظة أضم
المناطق
 الصحة تؤكد: الاكتشاف المبكر للأمراض يحد من مخاطر.. وتوجه نصيحة
أبرز المواد
 المرصد السوري: دوي انفجارات في قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي ضد “داعش “جنوب شرقي سوريا
أبرز المواد
 “ليس فاتح الشهية”.. “النمر” يكشف عن علاج فعال ضد امتناع مرضى القلب عن الأكل
أبرز المواد
 ضبط 312 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في القصيم
أبرز المواد
 طيار يلقي قصيدة شعرية من قمرة الطائرة لسكان “نجران” (فيديو)
أبرز المواد
بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية

بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية

المناطق
7 أنواع من الفيتامينات تقضي على الاكتئاب.. تعرف عليها

7 أنواع من الفيتامينات تقضي على الاكتئاب.. تعرف عليها

أبرز المواد
مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن

مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن

أبرز المواد
“الحصيني” يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

“الحصيني” يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أبرز المواد

بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية

بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية
http://almnatiq.net/?p=1051223
المناطق - عسير:

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وبالتعاون مع ادارة الانتاج العضوي اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان “تقنيات انتاج الكمبوست وأهميته في التسميد وحماية الزراعات العضوية”, وذلك في مزرعة اعناب السياحية ببني مالك بابها تناولت الورشة اهمية المادة العضوية في تنمية خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل في الزراعة العضوية، كما تطرقت الورشة الى مراحل انتاج الكمبوست، وأهمية مستخلص الكمبوست في تسميد وحماية الزراعات العضوية ، وكذلك اهم الاجهزة والمواد الكيميائية المستهدفة في التحاليل المخبرية للكمبوست, وقد حظيت بتفاعل المزارعين والمهمتين.

تأتي هذه الورشة في اطار جهود فرع وزارة البيئة بمنطقة عسير للتعريف بالزراعة العضوية وتقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين وحثهم على التحول العضوي.

يذكر ان الكومبوست او ما يسمى بالسماد العضوي يعمل على تحسين خواص التربة خاصة الرملية ويحسن جودة احتفاظها بالمياه ويحميها من عوامل التعرية, كما يوفر كميات كبيرة من المواد الفعالة والعضوية المفيدة, ويعتبر امن حيث انه خالي من البكتيريا والفطريات, ويعتبر صالح لكل انواع الزراعة والأشجار سواء الفواكه او الخضراوات وغيرها.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرعى ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور”

أمير القصيم يرعى ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*