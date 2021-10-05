بيئة عسير تنظم ورشة عمل عن أهمية “الكومبوست” في الزراعة العضوية

المناطق - عسير:

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير وبالتعاون مع ادارة الانتاج العضوي اليوم ورشة عمل تدريبية بعنوان “تقنيات انتاج الكمبوست وأهميته في التسميد وحماية الزراعات العضوية”, وذلك في مزرعة اعناب السياحية ببني مالك بابها تناولت الورشة اهمية المادة العضوية في تنمية خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل في الزراعة العضوية، كما تطرقت الورشة الى مراحل انتاج الكمبوست، وأهمية مستخلص الكمبوست في تسميد وحماية الزراعات العضوية ، وكذلك اهم الاجهزة والمواد الكيميائية المستهدفة في التحاليل المخبرية للكمبوست, وقد حظيت بتفاعل المزارعين والمهمتين.

تأتي هذه الورشة في اطار جهود فرع وزارة البيئة بمنطقة عسير للتعريف بالزراعة العضوية وتقديم الدعم الفني للمزارعين العضويين وحثهم على التحول العضوي.

يذكر ان الكومبوست او ما يسمى بالسماد العضوي يعمل على تحسين خواص التربة خاصة الرملية ويحسن جودة احتفاظها بالمياه ويحميها من عوامل التعرية, كما يوفر كميات كبيرة من المواد الفعالة والعضوية المفيدة, ويعتبر امن حيث انه خالي من البكتيريا والفطريات, ويعتبر صالح لكل انواع الزراعة والأشجار سواء الفواكه او الخضراوات وغيرها.