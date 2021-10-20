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أول تعليق من المملكة على بيان مجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية

أول تعليق من المملكة على بيان مجلس الأمن حول هجمات الحوثي الإرهابية
السفير عبدالله المعلمي
http://almnatiq.net/?p=1051237
المناطق - الرياض:

قال مندوب المملكة بالأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي أن المملكة ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن.

وأضاف الكعلمي في تصريحات لـ “العربية” أن بيان مجلس الأمن حازم في إدانة استهداف مطار أبها، لافتاً إلى أن نأمل باستفادة المبعوث الأممي لليمن من بيان مجلس الأمن.

وأكد أن بعض الدول تخلت عن مواقف متحفظة بشأن اليمن، مشدداً على أن بيان مجلس الأمن بشأن اليمن يشكل إدانة قوية للحوثيين.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدان منذ قليل، هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه المملكة، منددًا  بمحاولة استهداف مطار أبها الدولي عبر طائرات مسيرة حوثية

وأعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مرحبًا بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وفيما أعرب عن قلقه من تعثر مساعي السلام في اليمن، ندد بتجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع القائم.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان بوقف فوري للنار على مستوى كل اليمن، مؤكدًا أنه على الأطراف التعاون مع المبعوث الأممي لليمن بدون شروط مسبقة.

 

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