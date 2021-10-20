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طقس اليوم.. ضباب وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

طقس اليوم.. ضباب وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1051248
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا تكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان.

وتوقع “الوطني للأرصاد” في تقريره، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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