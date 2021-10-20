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تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج للتوعية عن سرطان الثدي

تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج للتوعية عن سرطان الثدي

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تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج للتوعية عن سرطان الثدي

تعليم ينبع ينفذ حزمة من البرامج للتوعية عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=1051252
المناطق - واس:

نفذت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع بالتعاون مع القطاع الصحي بمحافظة ينبع، والمركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع، وفريق إهتمام بوزارة الصحة، خلال الشهر الجاري مجموعة من البرامج التثقيفية التوعوية بمرض سرطان الثدي استهدفت منسوبات التعليم وطالبات المدارس والمجتمع المحلي.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالمرض والحد من الإصابة، والتعريف وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج منه، وتسليط الضوء على بعض الحقائق حول سرطان الثدي، والسمات الشخصية لمريضه والعلاج التأهيلي له، والطريقة الصحيحة للفحص الشهري للوقاية لما في ذلك من أثر إيجابي في سرعة العلاج في حالة الكشف المبكر عنه.

وأوضحت غالية الكنوي، مساعد قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع، أن البرامج المنفذة تشمل أقسام الإدارة، وأكثر من 120 مدرسة بتعليم المحافظة وبعض مرافق المجتمع، إضافة إلى نشاطات مختلفة ضمن برنامج التوعية والتثقيف الصحي، وزعت فيها المطبوعات والنشرات الإرشادية في المدارس والأقسام من خلال الأركان التوعوية، ووظفت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتوعية بالمرض، إلى جانب إقامة المعرض الافتراضي الذي ضم مشاركات متنوعة للطالبات، وتنظيم اللقاءات التوعوية عبر برنامج زووم، والتي شارك في تقديمها عدد من الطبيبات المختصات والموجهات الصحيات.

وأشارت الكنوي إلى تكاتف الجهود بين الأقسام المعنية بالإدارة، ومدارس البنات في الحملة التوعوية لنشر التثقيف بالمدارس، وتغيير السلوكيات الصحية بما يكفل للجميع حياة هانئة بصحة وسلامة، مقدمة شكرها وتقديرها للجهات والقطاعات والمدارس المشاركة في تنفيذ البرنامج .

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