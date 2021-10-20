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رئيس وزراء اليمن: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

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رئيس وزراء اليمن: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

رئيس وزراء اليمن: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف
رئيس وزراء اليمن
http://almnatiq.net/?p=1051254
المناطق- واس:

جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، التأكيد على أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى.

وقال عبد الملك، خلال اجتماع افتراضي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، إن اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف، إضافة إلى تضمنه إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، ويقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأكد المسؤول اليمني، أن تنفيذ اتفاق الرياض هو المسار السليم لتمكين مؤسسات الدولة وجهودها لتثبيت الاستقرار والقيام بمسؤولياتها وتحسين الأداء الاقتصادي في المجالات كافة وتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الحقيقية والإشكاليات القائمة واستغلال الإمكانيات والموارد الاقتصادية لرفع الإيرادات، وتحسين البيئة الاستثمارية.

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