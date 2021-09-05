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“الشرقية” تختتم فعاليات الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب

“الشرقية” تختتم فعاليات الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب
إمارة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1051266
المناطق- الشرقية:

اختتمت إمارة المنطقة الشرقية فعاليات الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية بمركز “إثراء” على مدى يومين، بدعم من وزير الداخلية، واهتمام أمراء المناطق، فيما شاركت إمارة عسير بمبادرة “عسير كذا أجمل” ومبادرة “إرساء السلم المجتمعي:”.

وتأتي فكرة الملتقى انطلاقًًا من الاجتماع السنوي الأخير لأمراء المناطق الذين أكّدوا على الحاجة لإقامة ملتقى للمبادرات والتجارب الناجحة لإمارات المناطق يتمّ فيه تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب فيما بينها وتعميم التجربة الناجحة والمميزة ليستفاد منها بشكل أكبر.

وتضمن عقد سبع جلسات تم خلالها استعراض ما يقارب من 40 مبادرة تنموية مقدمة من جميع إمارات المناطق، إضافة إلى معرض مصاحب لتمكين المشاركين والزائرين له من التعرف وبشكل أوسع على تلك المبادرات وأهدافها والنتائج التي حققتها وآليات تنفيذها.

وفي وقت سابق، رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، افتتاح الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي يقام على مدى يومين في مركز الملك عبدالعزيز العالمي “إثراء”، بدعم من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.

وذلك بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكلاء إمارات المناطق الـ 13، واطّلع أمير الشرقية على المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى، ثم دشّن أعمال الملتقى وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن الملتقى، بعدها كرّم الجهات المشاركة والداعمين.

وأكّد الأثر الإيجابي لمثل هذه الملتقيات على تبادل الخبرات والمعارف بين إمارات المناطق والاستفادة من المبادرات والتجارب الناجحة التي حققت أثراً ملموساً لخدمة المواطن والمقيم.

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