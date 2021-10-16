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الطائي في احتبار ثقيل أمام الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

الطائي في احتبار ثقيل أمام الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

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الطائي في احتبار ثقيل أمام الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

الطائي في احتبار ثقيل أمام الأهلي.. مواعيد مباريات اليوم بدوري المحترفين والقنوات الناقلة
http://almnatiq.net/?p=1051267
محررو المناطق:

يشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر2021، لقاءين خلال افتتاح الجولة 9 من موسم 2021-2022 من منافسات دوري المحترفين.

حيث يصطدم فريق الباطن مع نظيره الفيحاء في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة، ويرغب في تحقيق الفوز حتى يبتعد عن المراكز المُتأخرة خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط، ويُقام اللقاء عبر شاشة (ssc) اتش دي.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق الطائي الذي يحتل المركز الثاني عشر من ترتيب دوري المحترفين،  في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة الأهلي ضد الطائي مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد، كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP، وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، باشتراك لأجل تقنية HD.

وكان قد حقق النادي الأهلي فوزه الأول هذا الموسم في الجولة الأخيرة على حساب الاتفاق بأربعة أهدافٍ دون رد، وتقدم للمركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.
أما الطائي فقد خسر المباراة الأخيرة أمام نادي أبها بهدفٍ دون رد، ليقع في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

تقابل الأهلي والطائي بمختلف البطولات في 60 لقاء من قبل، وكان التفوق كاسح للأهلي بواقع 32 انتصار مقابل 12 فقط للطائي وحل التعادل بينهما في 16 مباراة أخرى.

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