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إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف

إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف

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إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف

إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف
التين المجفف
http://almnatiq.net/?p=1051284
المناطق- وكالات:

سلط موقع “هيلث شوتس” المهتم بالشؤون الصحية، الضوء على التين المجفف، وفوائده الغذائية المهمة والمفيدة لعلاج الحالات الصحية المتعلقة بالتنفس والمناعة والجهاز الهضمي.

وبحسب الموقع، يعد التين المجفف مصدرًا غنيًّا بالفيتامينات، مثل فيتامين A، C، K، إضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والحديد.

ونقل “هيلث شوتس”، عن دكتورة جراحة السمنة، أبارنا جوفيل بهاشكر، قولها، إن التين المجفف يلعب دورًا مهمًّا في عملية إنقاص الوزن، فهو يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي؛ وذلك لاحتوائه على النحاس والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

وتابعت: إضافة إلى الألياف الغذائية التي تطيل من الشعور بالامتلاء، وتقلل من تناول الطعام؛ وبالتالي يعمل التين المجفف على التحكم بالسعرات الحرارية المستهلكة، إضافة إلى أنه طعام منخفض السعرات الحرارية؛ وهو ما يجعله الخيار الأمثل لنظام غذائي يعمل على فقدان الوزن.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الخبراء يؤكدون، أن التين المجفف يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ فمركب “فيسين” الموجود في التين يعمل مع الإنزيمات الأخرى على هضم الطعام بسرعة؛ وهو ما يساعد على فقدان الوزن، وإذابة كل دهون البطن.

ويذكر الخبراء أن التين المجفف يمتلك العديد من الفوائد الصحية، وبحسب الدكتورة بهاشكر، فإن محتوى التين المجفف من مضادات الأكسدة، إضافة إلى خصائصه في خفض ضغط الدم، يسمحان بالتخلص من الجذور الحرة التي تسبب انسداد الشرايين التاجية في الجسم.

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