“الوطني للأرصاد” يحذر: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

المناطق- واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها، اليوم، الخميس، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة خباش. وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدر الأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت ضباب، تشمل تأثيراته تدني في مدى الرؤية، على محافظتي ينبع والرايس. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحا.

كما توقع المركز، أن بتكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة الى منطقة جازان. كما تكون السماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية.

كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.