نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ
وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,518,015 إصابة وذلك حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.
وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,489,692، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,459، وحصل نحو 81,107,442 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 20 أكتوبر 2021م
🔵 2,518,015 الإصابات المؤكدة
🟢 2,489,692 حالات التعافي
🔴 19,459 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 81,107,442 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/Pl5FKD3slW
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 21, 2021
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