احدث الأخبار

“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية
أبرز المواد
 “المركزي” يستضيف اجتماع اللجنة المالية والمصرفية لمجلس “التنسيق السعودي العراقي”
أبرز المواد
 هل بطاقة هوية الشخص المتوفى تُلغى ولا يعمل بها؟.. “الأحوال المدنية” توضح
أبرز المواد
 إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف
أبرز المواد
 ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة
المناطق
 نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
المناطق
 “الشؤون البلدية” تطلق لوحة إحصائيات التوسع في البناء
أبرز المواد
 فشل تجربة “حبة روش” لعلاج كورونا.. وانتكاسة للشركة في البورصة
أبرز المواد
 طبيب يحذر: التثاؤب المتكرر أثناء اليوم ينذر بالإصابة بعدة أمراض
أبرز المواد
 لأول مرة منذ 20 عامًا.. اكتشاف علاج جديد يحارب سرطان الثدي المبكر
أبرز المواد
 “الشرقية” تختتم فعاليات الملتقى الأول لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب
أبرز المواد
“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية

“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية

أبرز المواد
“المركزي” يستضيف اجتماع اللجنة المالية والمصرفية لمجلس “التنسيق السعودي العراقي”

“المركزي” يستضيف اجتماع اللجنة المالية والمصرفية لمجلس “التنسيق السعودي العراقي”

أبرز المواد
هل بطاقة هوية الشخص المتوفى تُلغى ولا يعمل بها؟.. “الأحوال المدنية” توضح

هل بطاقة هوية الشخص المتوفى تُلغى ولا يعمل بها؟.. “الأحوال المدنية” توضح

أبرز المواد
إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف

إنقاص الوزن إحداها.. فوائد صحية مذهلة للتين المجفف

أبرز المواد

نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  

نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا بدول الخليج  
http://almnatiq.net/?p=1051295
محررو المناطق:

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م، والتي جاءت كالتالي:ـ

وأوضح “الإحصاء الخليجي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2,518,015 إصابة وذلك حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2,489,692، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19,459، وحصل نحو 81,107,442 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في المملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

روابط ذات صلة

98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا في دول الخليج  

نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا في دول الخليج  
دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*