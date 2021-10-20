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ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة
الأمن البيئي
http://almnatiq.net/?p=1051303
المناطق ـ جدة:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة.

وصرحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه ضبط بحوزتهم أكثر من 600 م من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفخميها، موضحا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل لـ 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل لـ 16 ألف ريال لل متر مكعب، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

 

 

 

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