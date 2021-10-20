ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتحويلها لفحم في جدة

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة.
وصرحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه ضبط بحوزتهم أكثر من 600 م من الحطب والفحم المحليين، وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفخميها، موضحا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل لـ 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل لـ 16 ألف ريال لل متر مكعب، لافتًا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/4BP5YbMQOg
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 21, 2021
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