هل بطاقة هوية الشخص المتوفى تُلغى ولا يعمل بها؟.. “الأحوال المدنية” توضح

محررو المناطق:

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مصير بطاقة هوية الشخص المتوفى قائلة: إن بطاقة هوية الشخص المتوفى تكون ملغاة ولا يعمل بها، كما أن الإبلاغ عن فقد بطاقة يجعلها ملغية حتى لو تم العثور عليها بعد ذلك.

ورد حساب “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على استفسار من مواطن قال فيه، “إن بطاقة الهوية الوطنية للمتوفى تكون ملغاة ولا يعمل بها”.

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقد بطاقة الهوية يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، حتى لو تم العثور عليها بعد ذلك، ويجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.