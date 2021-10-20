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“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية

“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية

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“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية

“لجنة الوظائف” بنجران تتابع توطين أنشطة بيع المنتجات الزراعية
http://almnatiq.net/?p=1051317
المناطق- نجران:

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عددًا من الجولات التفتيشية على أنشطة بيع المنتجات الزراعية، شملت محال ومنافذ بيع الحبوب، والبذور، والزهور، والأسمدة الزراعية، والأعشاب الطبيعية، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في كل من مدينة نجران ومحافظتي حبونا وشرورة.

وأكدت اللجنة أن الجولات شملت 78 منشأة تجارية تعمل في أنشطة بيع المنتجات الزراعية، بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 62 موظفًا، منهم 7 موظفات سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 117 وافدًا من مختلف الجنسيات، وضُبطت 3 مخالفات للتوطين، وإنذار 8 منشآت أخرى، و تم حصر 20 فرصة وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها 35%.

ودعت اللجنة أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف، تجنباً لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.

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