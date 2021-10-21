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في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة

في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة

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في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة

في 4 خطوات..”أبشر” توضح كيفية إسقاط اسم العامل الوافد حال مغادرة المملكة
http://almnatiq.net/?p=1051318
محررو المناطق:

حددت منصة أبشر أعمال، 4 إجراءات بشأن العامل الوافد حال تركه المنشأة التي يعمل بها ومغادرة المملكة.

حيث قالت المنصة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صاحب المنشأة في تلك الحالة عليه الدخول لحسابه بمنصة “أبشر أفراد” واختيار أيقونات: (خدماتي – خدمات – الجوازات – تواصل)،  من خلال هذا الرابط (https://www.absher.sa/portal/landing.html).

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمنصة من مستفيد قال فيه، إن لدي عاملا على مؤسستي خرج من أكثر من سنتين ولم يعد للمملكة ولا يريد العودة، وإلى الآن لم يسقط من كفالتي؛ فما طريقة إسقاط اسمه؟.

وتقدم منصة “أبشر” كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلين والمفعلين ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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