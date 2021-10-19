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ترامب يعتزم إطلاق شبكة تواصل اجتماعي جديدة على غرار فيسبوك

ترامب يعتزم إطلاق شبكة تواصل اجتماعي جديدة على غرار فيسبوك
http://almnatiq.net/?p=1051325
المناطق- وكالات:

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن استعداده إطلاق شبكة تواصل اجتماعي جديدة تحمل اسم “تروث سوشل” TRUTH Social”، على غرار فيسبوك وتويتر، ويتوقع إطلاقه للعامة في الربع الأول من عام 2022.

وبحسب بيان للرئيس الأمريكي السابق، فإن شبكة “تروث سوشل” الجديدة تهدف إلى الوقوف في وجه ما سماه “استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى”، على أن يطلق التطبيق في نسخته التجريبية نوفمبر 2021 وسيكون متاحًا لمن تتم دعوتهم فقط.

وقال ترامب في البيان: “لقد أنشأت شركة TRUTH Social للوقوف في وجه طغيان شركات التكنولوجيا الكبرى”.

وأضاف: “نحن نعيش في عالم تتمتع فيه حركة طالبان بحضور كبير على تويتر، ومع ذلك تم إسكات رئيسكم الأميركي المفضل، هذا غير مقبول”.

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