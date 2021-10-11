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شرطة مكة تطيح بخمسة أشخاص في قضايا انتحال صفة رجال أمن والسطو على منازل

شرطة مكة تطيح بخمسة أشخاص في قضايا انتحال صفة رجال أمن والسطو على منازل

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شرطة مكة تطيح بخمسة أشخاص في قضايا انتحال صفة رجال أمن والسطو على منازل

شرطة مكة تطيح بخمسة أشخاص في قضايا انتحال صفة رجال أمن والسطو على منازل
شرطة مكة
http://almnatiq.net/?p=1051327
المناطق- مكة:

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على خمسة أشخاص، ومشاركة مقيمة في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

وأضاف المتحدث: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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