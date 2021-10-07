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التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة

التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة

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التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة

التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
http://almnatiq.net/?p=1051345
المناطق- واس:

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للتقنية، تتضمن التخطيط لإطلاق وحدة تدريبية غير ربحية بالشراكة الاستراتيجية، من خلال نموذج معاهد الشراكات الاستراتيجية لتأهيل وتوظيف كوادر وطنية بمهارات عالمية تلبي احتياج القطاع التقني لتكون المملكة محورا عالميا للتقنية.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ المؤسسة لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق، وعن جانب المجموعة الوطنية للتقنية رئيسها الدكتور سليمان رشيد البلاع.

وتهدف الاتفاقية إلى توطين الوظائف التقنية المتخصصة، إضافة إلى بناء كادر وظيفي يواكب متطلبات قطاع التقنية المستقبلي، إلى جانب إعادة تأهيل الكوادر لتحديث معارفها ومهاراتها، والمساهمة في سد الفجوة بين التقنيات الحديثة المطلوبة حاليًا والمعارف والمهارات لدى الكوادر السعودية، والاستفادة من الانتشار الدولي لشركات المجموعة لجعل الكوادر السعودية ذات قدرات عالية ومطلوبة في المحافل العالمية.

وأوضح الدكتور عبدالله آل مرزوق، أن التركيز على المهارات الأساسية جزء مهم في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ المملكة، مؤكدًا أن قطاع الأعمال في العالم يدعم هذا التوجه.

وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني تعمل على بناء الشراكات الاستراتيجية وإشراك أرباب الأعمال في العملية التدريبية للوصول إلى مخرجات ذات كفاءة عالية من خلال نموذج معاهد الشراكات الإستراتيجية.

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