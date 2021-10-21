احدث الأخبار

بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل
المناطق
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير
أجواء المناطق
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا
أبرز المواد
 في تجربة أكثر متعة.. تطبيق واتساب يضيف خاصية جديدة إلى مكالمات الفيديو
أبرز المواد
 “صحة الأحساء” تنفذ 412 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المناطق
 التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة
محليات
 استشاري يوضح فوائد جرعة لقاح كورونا الثالثة.. وموعد أخد تطعيم الإنفلونزا (فيديو)
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية العالمية في بنجلاديش تثمن جهود المملكة وعطائها الإنساني
أبرز المواد
 “عقارات الدولة والأوقاف” توقعان مذكرة تعاون للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للعقارات
محليات
 تفاصيل جديدة في واقعة التشابك بالأيدي بين “البليهي وحمدالله” (فيديو)
أبرز المواد
 أكثر من 1400 مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية بنجران
أبرز المواد
بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

أبرز المواد
“الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل

“الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل

المناطق
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

أجواء المناطق
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

أبرز المواد

الجامعة الإسلامية العالمية في بنجلاديش تثمن جهود المملكة وعطائها الإنساني

الجامعة الإسلامية العالمية في بنجلاديش تثمن جهود المملكة وعطائها الإنساني
http://almnatiq.net/?p=1051349
المناطق - الرياض:

ثمن السيد أبو الرضا محمد نظام الدين عضو البرلمان الوطني البنجلاديشي ورئيس مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية في شيتاغونج ببنجلاديش، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في تدعيم وتقوية العلاقات بين المملكة وبلاده.

جاء ذلك لدى زيارته للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمقرها في الرياض حيث نوه بما قدمته المملكة من مساعدات لبلاده خاصة في مجال إغاثة اللاجئين.

وأعرب نظام الدين لدى لقائه بمسؤولي الندوة العالمية عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به الندوة، داعيًا إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية في بنجلاديش، بما يسهم في الارتقاء بمسيرة التعليم وتعزيز قدرات الشباب والدارسين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*