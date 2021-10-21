الجامعة الإسلامية العالمية في بنجلاديش تثمن جهود المملكة وعطائها الإنساني

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ثمن السيد أبو الرضا محمد نظام الدين عضو البرلمان الوطني البنجلاديشي ورئيس مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية العالمية في شيتاغونج ببنجلاديش، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في تدعيم وتقوية العلاقات بين المملكة وبلاده.

جاء ذلك لدى زيارته للندوة العالمية للشباب الإسلامي بمقرها في الرياض حيث نوه بما قدمته المملكة من مساعدات لبلاده خاصة في مجال إغاثة اللاجئين.

وأعرب نظام الدين لدى لقائه بمسؤولي الندوة العالمية عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به الندوة، داعيًا إلى مزيد من التعاون المشترك مع الجامعة الإسلامية في بنجلاديش، بما يسهم في الارتقاء بمسيرة التعليم وتعزيز قدرات الشباب والدارسين.