احدث الأخبار

بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة
أبرز المواد
 “الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل
المناطق
 “الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير
أجواء المناطق
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا
أبرز المواد
 في تجربة أكثر متعة.. تطبيق واتساب يضيف خاصية جديدة إلى مكالمات الفيديو
أبرز المواد
 “صحة الأحساء” تنفذ 412 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المناطق
 التدريب التقني يوقع اتفاقية مع “الوطنية للتقنية” لتوطين الوظائف وبناء الكوادر بالمملكة
محليات
 استشاري يوضح فوائد جرعة لقاح كورونا الثالثة.. وموعد أخد تطعيم الإنفلونزا (فيديو)
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية العالمية في بنجلاديش تثمن جهود المملكة وعطائها الإنساني
أبرز المواد
 “عقارات الدولة والأوقاف” توقعان مذكرة تعاون للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للعقارات
محليات
 تفاصيل جديدة في واقعة التشابك بالأيدي بين “البليهي وحمدالله” (فيديو)
أبرز المواد
 أكثر من 1400 مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية بنجران
أبرز المواد
بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

أبرز المواد
“الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل

“الأراضي البيضاء”: صرف 8.2 مليون ريال من إيرادات البرنامج لمشروع إسكان حائل

المناطق
“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير

أجواء المناطق
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

أبرز المواد

“عقارات الدولة والأوقاف” توقعان مذكرة تعاون للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للعقارات

“عقارات الدولة والأوقاف” توقعان مذكرة تعاون للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية للعقارات
عقارات الدولة والأوقاف توقعان مذكرة تعاون
http://almnatiq.net/?p=1051353
المناطق- واس:

وقّعت الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف، مذكرة تعاون تهدف إلى الاستفادة من تجربة الهيئة العامة لعقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية لعقاراتها، ورفع مستوى التنسيق في تنمية الأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، والتنسيق في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة ملكيتها لهيئة الأوقاف، وحصر عقاراتها، إضافةً إلى بحث سبل التعاون مع الذراع الاستثماري لهيئة الأوقاف شركة أوقاف للاستثمار، وكذلك التنسيق حيال طلبات تملك العقارات الوقفية لدى الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات إحكام.

ووقع مذكرة التعاون كلٌ من معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وتأتي مذكر التعاون في إطار تكامل الأدوار بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030م، وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية لتلبية الاحتياجات التنموية وتحقيق الاستدامة، وإيجاد المُمكنات لخدمة المجتمع وتوفير الحلول العقارية.

روابط ذات صلة

الكشف عن تفاصيل التعديلات الخاصة بنظام المُقيمين المعتمدين

الكشف عن تفاصيل التعديلات الخاصة بنظام المُقيمين المعتمدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*