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في تجربة أكثر متعة.. تطبيق واتساب يضيف زرًا جديدًا إلى مكالمات الفيديو

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في تجربة أكثر متعة.. تطبيق واتساب يضيف زرًا جديدًا إلى مكالمات الفيديو

في تجربة أكثر متعة.. تطبيق واتساب يضيف زرًا جديدًا إلى مكالمات الفيديو
واتساب
http://almnatiq.net/?p=1051360
المناطق ـ وكالات:

أعلن تطبيق واتساب، عن إضافة زر جديد يجعل المحادثات الجماعية تجربة أكثر متعة، جاء ذلك في إطار التحديثات التي يتم اعتمادها على التطبيقات المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح “واتساب”، أن هذا  الزر مرتبط بمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الجماعية؛ ما يؤدي إلى تحسينها بشكل كبير، ويمكن للمستخدمين الآن الاتصال بمجموعة واتساب والانضمام إلى المكالمة الجارية من نافذة دردشة جماعية، وجعل هذا “واتساب” أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل Zoom، Meet – Google.

كما تعمل هذه الميزة على أنه يمكن للمستخدمين الانضمام إلى WhatsApp Group Call مجموعة مكالمة لواتساب حتى عندما تكون قيد المحادثة، وذلك بدلاً من أن تفوتك إذا لم تقبل الدعوى الأصلية.

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