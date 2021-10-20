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استشاري يوضح فوائد جرعة لقاح كورونا الثالثة.. وموعد أخد تطعيم الإنفلونزا (فيديو)

استشاري يوضح فوائد جرعة لقاح كورونا الثالثة.. وموعد أخد تطعيم الإنفلونزا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1051375
محررو المناطق:

نصح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، متابعيه بأخذ الجرعة الثالثة من تطعيم كورونا، مؤكدًا أن الدراسات أثبتت أنه بعد 6 لـ 8 أشهر، تقل الأجسام المضادة وتقل فاعليتها، خاصة عند كبار السن.

وقال باهبري، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر: “الآن جاء وقت أخذ الجرعة الثالثة، ورانا عمرة وحج وصلاة ومسجد واجتماعات، نحتاج أن نكون في أمان”، مشيرًا إلى أنه لا داع للقلق لأن “هناك أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم أخذوا التطعيم، وأكثر من 40 مليون أخذوه في الممكلة”.

وعن الموعد المفضل لأخذ تطعيم الإنفلونزا، نصح باهبري، بترك مدة أسبوعين بين أخذ لقاح كورونا، وبين أخد تطعيم الإنفلونزا.

 

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