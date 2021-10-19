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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيدة “سيندي كيرو” بمناسبة تعيينها حاكمًا عامًا لنيوزيلندا
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1051378
المناطق- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكماً عاماً لنيوزيلندا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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