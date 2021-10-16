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بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

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بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة

بمعدل 25 شهابًا في الساعة.. “المسند”: الأرض تتقاطع مع مدار “مذنب هالي” الليلة
الشهب المسماة الجباريات
http://almnatiq.net/?p=1051393
محررو المناطق:

توقّع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أن يسود اليوم الاستقرار الجوي العام، حيث أنه مستمر لبضعة أيام.

وقال “المسند” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “شمس مشرقة وسماء صافية وحرارة معتدلة .. حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار”.

وأشار إلى أن الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي وهو مفعم بجزيئات غبارية دقيقة، ينتج عنها زخات من الشهب المسماة الجباريات بمعدل 25 شهاباً في الساعة كحد أقصى وهي من مخلفات مذنب هالي، موضحًا قد تشاهدها بعيداً عن الأضواء وبعيد منتصف الليل باتجاه الشرق، وأفضل رؤية قبيل الفجر.

 

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