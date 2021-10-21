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“الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث

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“الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث

“الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث
http://almnatiq.net/?p=1051433
محررو المناطق:

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة، بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي أرجعت الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.

 

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الارتفاع جاء تأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% كما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.7% والزراعية بنسبة 0.3% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

 

وأضافت الهيئة، أن القطاع السكني تأثر بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.3% وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

 

وأوضحت الهيئة، أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3% والفلل تراجعت 0.5%، وبالمثل انخفضت أسعار الشقق والبيوت بنسبة 2.8% و1.4% على التوالي.

وتابعت: سجل القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.7% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.7%، ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر”.

وبحسب بيان الهيئة، سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.5% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

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