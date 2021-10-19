احدث الأخبار

قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 
المنطقة الشرقية
 التحالف⁩: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة جازان
أبرز المواد
 “الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بحفر الباطن: إجراء 1900 جلسة غسيل كلى في عام 2021
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان ووزارة الاستثمار
الاقتصاد
 “خضع لعملية قلب مفتوح”.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للفنان عبد العزيز الشمري
أبرز المواد
 التعليم تتخذ إجراءات حازمة لضمان سرية “الامتحانات” في المدارس
أبرز المواد
 بسبب خلافات مع طليقته.. محكمة جدة تُلزم معلمًا بـ2 كيلو ذهبا أو السجن
أبرز المواد
 أمير القصيم‬⁩ يشهد “عن بعد” حفل افتتاح مركز”العلمي‬⁩ وواحة عبدالله” بعنيزة‫ 
محليات
 بعد اشتباكه مع لاعبي الهلال في دوري الأبطال.. تقرير آسيوي يدين عبد الغني ويبرئ البليهي    
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: إصابة سيدتين بالعمود الفقري جراء عبور المطبات الصناعية
محليات
 تقدم 7 مراكز.. قفزة استثنائية لـ “الأخضر” في تصنيف فيفا الشهري
أبرز المواد
قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 

قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 

المنطقة الشرقية
التحالف⁩: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة جازان

التحالف⁩: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة جازان

أبرز المواد
“الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث

“الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث

أبرز المواد
مستشفى الملك خالد بحفر الباطن: إجراء 1900 جلسة غسيل كلى في عام 2021

مستشفى الملك خالد بحفر الباطن: إجراء 1900 جلسة غسيل كلى في عام 2021

المنطقة الشرقية

قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 

قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 
http://almnatiq.net/?p=1051443
محررو المناطق

ضبطت بلدية غرب الدمام، أمس الأربعاء، طن من الدواجن في منزل داخل الأحياء السكنية، تستخدمه عمالة تقطيع الدواجن.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن مراقبي الأسواق بالبلدية بالتعاون مع شرطة الدمام، قاموا بضبط منزل تستخدمه عمالة أجنبية كمستودع تقطيع الدواجن، وفرزها وتغليفها استعداداً لتوزيعها في منافذ البيع.

وأضاف القحطاني أنه تم التحفظ على المصادرات، والتي تقدر كميتها بأكثر من طن دواجن، والعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأبان المهندس القحطاني أن البلدية تقوم بمعالجة البلاغات التي يتقدم بها المواطن والمقيم، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم ببلدية غرب الدمام، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار البلدية في مواصلتها الجولات التفتيشية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة مركز البلاغات 940

 

روابط ذات صلة

إغلاق مطعم بعد الاشتباه بتسببه في حالات تسمم بالدمام (صور)

إغلاق مطعم بعد الاشتباه بتسببه في حالات تسمم بالدمام (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*