لحظة وصول وزير الخارجية إلى مطار “معيتيقة” الدولي للمشاركة في مؤتمر دعم ليبيا (فيديو)

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا.

ويشارك في المؤتمر الذي يُعقد اليوم، ممثلون من عدة دول، وهو يهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد.

وأعلنت السلطات الليبية أن الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، سيشاركان في “المؤتمر الدولي” .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “لانا”، أن ممثلين عن كلّ من، فرنسا، والسعودية ومصر وإيطاليا وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان، سيحضرون المؤتمر.