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أمانة تعليم تبوك تصدر نشرة تعريفية عن المجلس التعليمي

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أمانة تعليم تبوك تصدر نشرة تعريفية عن المجلس التعليمي

أمانة تعليم تبوك تصدر نشرة تعريفية عن المجلس التعليمي
http://almnatiq.net/?p=1051447
محررو المناطق ـ تبوك:

أصدرت أمانة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك نشرة تعريفية عن المجلس التعليمي.
وأوضح أمين إدارة تعليم تبوك موسى الحربي، أن المجلس التعليمي يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق،  والإسهام في رفع كفاءة وفاعلية الأداء التعليمي في المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة للجوانب التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية في المنطقة ورفع مستوى المشاركة في صناعة القرار وتقديم الدعم اللازم , وتطبيق التنسيق وتبادل الخبرات بين القطاعات التعليمية بالمنطقة، وتوثيق التعاون والتواصل بين القائمين على التعليم والمجتمع والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات العلاقة  ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.
وتناولت النشرة مهام المجلس التعليمي الذي يحتوي على اقتراح تنظيم اللقاءات والبرامج المشتركة الهادفة بين إدارة التعليم ومكاتب التعليم في المنطقة ، ودراسة الموضوعات التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية المحال إليه واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح السبل الكفيلة بتطوير أعمال إدارة التعليم في المنطقة مع دعم خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية.

وتضمنت النشرة آلية استقبال المشاركات في المجلس التعليمي برفع ورقة العمل أو الاقتراح أو المبادرة إلى الأمانة عبر البريد الإلكتروني.

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