خلال جولته التفقدية.. رئيس بلدية النعيرية يشدد على الجودة في تنفيذ المشروعات التنموية

محررو المناطق

تفقد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، عدد من مشاريع البلدية القائمة والجاري تنفيذها، وذلك خلال الجولة الميدانية، التي قام بها مؤخرا، ورافقه فيها عدد من رؤساء الأقسام بالبلدية، شملت مخطط الصناعية الجديدة، وشارع الملك سلمان بالمدخل الشمالي للمحافظة، ومقر مهرجان ربيع النعيرية، اطلع فيها على سير العمل ونسبة الإنجاز الحالية.

كما اجتمع خلال الجولة بإدارة الشؤون الفنية ومقاولي المشاريع، ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع، مؤكداً على مراعاة التقيد بما يضمن الجودة في التنفيذ، وشدد على بذل الجهود للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.

وأكد المهندس نايف الرجباني خلال الجولة على أن المشاريع الجاري تنفيذها في الصناعية الجديدة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المحافظة، مبينًا أن البلدية كعادتها تسعى إلى تطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية، التي تعود بالنفع العام على الجميع.

كما شملت الجولة تفقد الدوارات التي تم إنشاؤها بشارع الملك سلمان، ضمن جهود البلدية لتسهيل الحركة المرورية ومعالجة التقاطعات الحرجة بالمحافظة، لتحقيق السلامة المرورية المستهدفة وفق ما حددته لجنة السلامة المرورية.

وأكد على أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بنواحي السلامة في كافة مجالات التخطيط الحضري والتنمية التي تعمل على تنفيذها باعتبار أن سلامة وراحة أفراد المجتمع هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها سائر مظاهر التمدن والتطور ومسيرة التقدم والنماء.