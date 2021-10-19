“الطائف” تحتل المركز الرابع بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية

المناطق ـ الطائف:

حققت جامعة الطائف ‏المركز الرابع بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية بناءً على نتائج ‏النشر العلمي في قواعد بيانات web of science, ويأتي ترتيب ‏جامعة الطائف الرابع بعد جامعتين سعوديتين وأخرى مصرية .

جاء ذلك في منصة web of science ‏التي تتكون من العديد من قواعد بيانات البحث التي تقيس أداء البحث العلمي والأكاديمي.

‏يذكر أن هذا الإنجاز الرابع لجامعة الطائف الذي يُضَم إلى سلسلة ‏الإنجازات التي تحققت خلال الشهرين العام الحالي بعد دخول الجامعة في تصنيف شنغهاي وتصنيف التايمز تصنيف QS.

وتأتي هذه الإنجازات نظير ما تقدمه الجامعة من بحوث علمية على المستوى المحلي والدولي اللذين جعلها تتقدم في ترتيبها على مستوى الجامعات المحلية والعالمية.