احدث الأخبار

“7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي
المنطقة الشرقية
 “الطائف” تحتل المركز الرابع بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية
محليات
 “تعليم الشرقية” تشكل 22 فريقاً لتقييم سلامة المباني المدرسية
المنطقة الشرقية
 “صحة القريات” تنفذ 5267 جولة رقابية على المؤسسات
محليات
 خلال جولته التفقدية.. رئيس بلدية النعيرية يشدد على الجودة في تنفيذ المشروعات التنموية
المنطقة الشرقية
 أمانة تعليم تبوك تصدر نشرة تعريفية عن المجلس التعليمي
محليات
 لحظة وصول وزير الخارجية إلى مطار “معيتيقة” الدولي للمشاركة في مؤتمر  دعم ليبيا (فيديو)
أبرز المواد
 قبل توزيعها.. بلدية غرب الدمام تضبط طن دواجن في منزل عمالة أجنبية 
المنطقة الشرقية
 التحالف⁩: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة جازان
أبرز المواد
 “الإحصاء” تكشف ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة 0.5% في الربع الثالث
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بحفر الباطن: إجراء 1900 جلسة غسيل كلى في عام 2021
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان ووزارة الاستثمار
الاقتصاد
“7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي

“7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي

المنطقة الشرقية
“الطائف” تحتل المركز الرابع بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية

“الطائف” تحتل المركز الرابع بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربية

محليات
“تعليم الشرقية” تشكل 22 فريقاً لتقييم سلامة المباني المدرسية

“تعليم الشرقية” تشكل 22 فريقاً لتقييم سلامة المباني المدرسية

المنطقة الشرقية
“صحة القريات” تنفذ 5267 جولة رقابية على المؤسسات

“صحة القريات” تنفذ 5267 جولة رقابية على المؤسسات

محليات

“7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي

“7569” حالة تعامل معها النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي
http://almnatiq.net/?p=1051462
المناطق ـ الشرقية:

تعامل النقل الإسعافي بتجمع الشرقية الصحي مع “7569” حالة وذلك منذ يناير 2021م حتى سبتمبر 2021م، حيث تُقدَّم رعاية صحية وفق مستويات طبية معتمدة للوصول إلى المريض في أقرب وقت ممكن من أقرب نقطة له.
وأوضح التجمع أن عدد الحالات الطارئة بلغ 1796 حالة والحالات غير الطارئة 4319 حالة، وحالات النقل الجوي 68 حالة، والكوارث 13 حالة، وإنقاذ حياة 1041 حالة، وحالات المراكز الصحية 338 حالة.
يذكر أن تجمع الشرقية الصحي مكون من 22 مستشفى وأكثر من 132 مركز رعاية صحية أولية.

روابط ذات صلة

تجمع الشرقية الصحي يعقد ملتقى “الرعاية المستمرة” الأول بالخبر

تجمع الشرقية الصحي يعقد ملتقى “الرعاية المستمرة” الأول بالخبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*