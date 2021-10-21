احدث الأخبار

في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 243 جولة على المنشآت الغذائية
محليات
 أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
محليات
 أبرزها “النصر”.. 6 أندية يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل
الرياضة
 أشد عدوى وفتكا.. متحور جديد لكورونا يثير الرعب في روسيا
أبرز المواد
 دراسة: النوم لساعات محددة يحافظ على قوة الدماغ.. ويؤخر التدهور المعرفي
أبرز المواد
 بسبب سمعتها السيئة.. توقعات بتغيير اسم شركة “فيسبوك” في هذا الموعد
أبرز المواد
 لهذا السبب.. “التجارة” تعلن استدعاء 60 مركبة مرسيدس “S-Class”
أبرز المواد
 وزير المالية: المملكة لا تريد أسعار نفط مرتفعة جدا تعيق الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 لتحسين المشهد الحضري.. أمانة الطائف: إزالة أكثر من 2900 طن من مخلفات بالأحياء 
محليات
 خُبأة في شاحنة.. إحباط تهريب (650) كيلو جرامًا من مادة القات بـ”جازان”
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة استهداف القوات الجوية لمواقع تابعة لميلشيا الحوثي في صنعاء
أبرز المواد
في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا

في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 243 جولة على المنشآت الغذائية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 243 جولة على المنشآت الغذائية

محليات
أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

محليات
أبرزها “النصر”.. 6 أندية يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل

أبرزها “النصر”.. 6 أندية يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل

الرياضة

في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا

في 90 دقيقة.. ابتكار “قناع وجه” يكتشف الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1051525
محررو المناطق

صمم المهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، قناع وجه جديدا يمكنه تشخيص إصابة من يرتديه، بفيروس كورونا المستجد، في غضون 90 دقيقة تقريبا.

وتم دمج أجهزة استشعار صغيرة بالأقنعة، ويمكن التخلص منها أو إعادة تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى. كما يمكن تكييفها لاكتشاف فيروسات أخرى.

وتعتمد المستشعرات على آلات خلوية مجففة بالتجميد، طورها فريق البحث سابقا، لاستخدامها في تشخيص الإصابة بفيروسات مثل إيبولا وزيكا.

وفي الدراسة الجديدة، أظهر الباحثون أنه يمكن دمج المستشعرات ليس فقط في أقنعة الوجه، ولكن أيضا في الملابس، مثل معاطف المختبر، مما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية لمجموعة متنوعة من مسببات الأمراض أو غيرها من التهديدات.

 

 

 

روابط ذات صلة

“خضع لعملية قلب مفتوح”.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للفنان عبد العزيز الشمري

“خضع لعملية قلب مفتوح”.. تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي للفنان عبد العزيز الشمري
لتفادي الإصابة بالمتحورات.. مدير الصحة بمجلس التعاون يوضح مدى أهمية الجرعة التنشيطية لكورونا

لتفادي الإصابة بالمتحورات.. مدير الصحة بمجلس التعاون يوضح مدى أهمية الجرعة التنشيطية لكورونا
مجمع إرادة بالرياض ينظم حلقة نقاش عن الصحة النفسية وجائحة كوفيد – 19

مجمع إرادة بالرياض ينظم حلقة نقاش عن الصحة النفسية وجائحة كوفيد – 19

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*