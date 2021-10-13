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أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين

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أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين

أمير نجران يشيد بجهود جمعية البر بشرورة ويؤكد على أهمية تأهيل المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=1051532
المناطق ـ نجران:

أشاد جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بجهود جمعية البر الخيرية بمحافظة شرورة، ودورها المقدر في خدمة مستفيديها، وما تقوم به من برامج وأنشطة متنوعة، جاء ذلك خلال لقاءه برئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن عوض الصيعري، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع أمير منطقة نجران على التقرير السنوي للجمعية للعام 2020م، الذي اشتمل على معلومات وإحصاءات للأعمال ورؤية الجمعية والريادة في تأهيل المستفيدين، وتلبية احتياجاتهم وخدمة المجتمع .
وأكد على أهمية تأهيل المستفيدين من برامج الجمعية وتشجيعهم على الإنتاج، وإضافة مشاريع .
كما أُطلِع على نسخة من التقرير الختامي لمبادرة “ابشر بها زينة” التي نُفِّذت خلال جائحة كورونا، وما قدمته المبادرة من مساعدات مالية وأجهزة حاسب آلي وبرامج توعوية والتحول التقني الكامل للعمل عن بعد واستقبال طلبات المستفيدين إلكترونياً والشراكات التي تمت مع عدد من الجهات.

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