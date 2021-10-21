أبرزها “النصر”.. 6 أندية يفشلون في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل

أعلنت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها الذي انعقد أمس الأربعاء، الموافقة بالإجماع على عدم منح الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي ٢٠٢١-٢٠٢٢م لسبعة أندية هي: (الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك)

وأوضحت اللجنة أن أندية (الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها) لم ينجحوا في الحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021-2022، لعدم استيفائهم عددا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأكدت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية الاستئناف ضد القرارات الصادرة في مدة أقصاها 23 أكتوبر الجاري .