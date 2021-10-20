أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 243 جولة على المنشآت الغذائية

محررو المناطق

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة 243 جولة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، ومصادرة 670 كجم من مواد غذائية بسبب سوء التخزين، وإتلاف 230 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط 3 عمال يعملون بشهادات صحية منتهية، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وتواصل بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حوش بكر وحي النكاسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية، وأسفر عنها مصادرة 6 أطنان من الخضروات المتنوعة وطناًّ من المعلبات منتهية الصلاحية تُعرَض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة فوضوية، مشيرة إلى إتلافها فوراً في الموقع، ومصادرة وإتلاف 2 طناً من الأخشاب تستخدم مباسط لعرض المواد الغذائية والخضار والفواكه من قبل المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.