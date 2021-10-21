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أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

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أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1051547
المناطق ـ مكة المكرمة :

استقبل بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، في الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المُعين حديثًا عبدالعزيز بن عبود.
واطلع “عبدالعزيز” على مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة الهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية وتلبي اهتمامات الجميع.

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