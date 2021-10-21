أمير مكة المكرمة بالنيابة يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

المناطق ـ مكة المكرمة :

استقبل بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، في الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المُعين حديثًا عبدالعزيز بن عبود.

واطلع “عبدالعزيز” على مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة الهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية وتلبي اهتمامات الجميع.