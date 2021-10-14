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أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران

أمير مكة يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران
http://almnatiq.net/?p=1051549
المناطق- مكة المكرمة:

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس محمد المخرج، يرافقه أعضاء المجلس.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء لشرح عن أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني في المملكة، من خلال إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي، وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها.

إلى جانب إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية بما يتمشى مع احتياجات المجتمع، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في مجالات العمران في القطاعات التعليمة والحكومية والخاصة، وتبادل الإنتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في المؤسسة والهيئات العمرانية المختلفة.

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